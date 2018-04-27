Khimki - Yenisey maçı ne zaman?

Rusya FNL maçında Khimki ile Yenisey, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. 40 puanlı Khimki 12. sırada bulunuyor, Yenisey 74 puana sahip ve 1. sırada. Khimki son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Yenisey son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 248 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Khimki kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Yenisey sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler.

Khimki önceki hafta Tosno mücadelesinde 1-3 yenildi.

Yenisey, Neftekhimik karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Khimki, 16 gol attı ve 16 gol yedi.

Yenisey ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yenisey, 27 gol atarken 16 gol yedi.