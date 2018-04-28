Khimki - Yenisey maçı ne zaman?

Rusya FNL maçında Khimki ile Yenisey, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. 40 puanlı Khimki 12. sırada bulunuyor, Yenisey 74 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Khimki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Yenisey, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 248 kodlu maçı oynayanlar; Khimki galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 3.20, Yenisey galibiyet oranı 1.45.

Khimki son hafta oynanan Tosno maçında 1-3 yenildi.

Yenisey ise Neftekhimik maçında 0-2 kazandı.

Khimki, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 16 gol yedi.

Yenisey, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yenisey 27 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.