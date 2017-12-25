KHK 1 milyon 20 bin çalışanı kapsıyor

Başbakan Binali Yıldırım dün Kilis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılında kamuya 110 bin ek personel alınacağını söyledi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümetin üç yıllık Orta Vadeli Programı'nın açıklandığı 27 Eylül'deki basın toplantısında "2018'de kamuya alacağımız personel sayısı 74 bin olacak" demişti.



Yıldırım ise Kilis'te, "Gelecek yıl kamuya 36 bin sağlık personeli ve 20 bin öğretmen alınacak. Buna ilave olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 10 bin 900, Adalet Bakanlığı'na 15 bin infaz koruma memuru ve zabıt katibi, Diyanet'e de 9 bin 500 imam, müezzin ve Kuran öğreticisi olarak yeni personel istihdam edilecek" dedi.



Bunların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin meslek personeli alınacağını da dile getiren Yıldırım, üniversitelere de 4 bin öğretim elemanı ve 7 bin sağlık personeli atanacağını kaydetti.



Yıldırım, "Diğer idarelerimizin ihtiyaçları için ise 6 bin yeni personel alacağız. Böylece 2018 yılında kamuya ilave 110 bin personel almış olacağız" diye konuştu.

TAŞERON ÇALIŞANLAR DA KADROYA ALINIYOR



Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında dün yayımlanan 696 sayılı kararnameye göre kamu kurumundaki taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasına imkan verildi.



KHK'ya göre taşeron işçiler, 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, kapsama dahil edilen bazı özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanlar kapsama alındı.

Böylece KHK'nın ilgili maddesi ile aralarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, tüm bakanlıklar, SPK, BDDK, RTÜK, SGK ve Milli Piyango'nun da yer aldığı bir çok kuruluşta taşeron statüsünde çalışanlar.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Kamudaki 450,000, belediyeler ve il özel idarelerindeki 400,000 işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecekler" demişti.



Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise aynı gün, "Kamudaki 450,000 kişiye tam kadro veriyoruz. Belediyelerdeki 400,000 işçi için de aradaki aracıları kaldırıyoruz" demişti.

Sarıeroğlu düzenleme gereği kadroya alınacaklara sözlü ya da yazılı sınav yapılabileceğini ancak bu sınavın "eleme amaçlı" olmayacağını da belirtti. Sarıeroğlu, "Emekli olanlar dışında 450,000 kişi sınav olacak, hepsini kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil, yaptıkları işle ilgili olacak" dedi.



Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişi taşeron statüsünde çalışırken hükümet ilk planda 850,000 kişinin kadroya geçirileceği belirtilmişti.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal bugün düzenlediği basın toplantısında "Taşeron düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon kişinin sorununu çözmüş oluyoruz" derken TRT Haber kanalının canlı yayınında soruları yanıtlayan Sarıeroğlu ise bugün yaptığı açıklamada ilk planlamalara göre 50,000 kişinin daha taşeron statüsünden çıkarılacağını açıkladı. İlk planlama 850,000 çalışan üzerinden yapılmıştı.



Sarıeroğlu daha önce emeklilik hakkı almış kişilerin süreçten yararlanamayacağını belirtirken sürecin 90 günde tamamlanması öngörülüyor. Öte yandan bundan sonra taşeron statüsünde yeni çalışan da olmayacak.



Öte yandan Yıldırım'ın 110,000 olarak açıkladığı 2018'de kamuya alınacak personelin, taşeron işçilerin bir bölümünü kapsayıp kapsamadığı ise açıklanmadı.