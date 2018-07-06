15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından çıkarılan ve şimdiye kadar 7 kez uzatılan OHAL'in süresi 18 Temmuz 2018 itibariyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli seçimden sonra OHAL’in kaldırılması noktasında görüş birliğine varmıştı. Bu kapsamda, Meclis’e OHAL’in uzatılması için yeni bir tezkere gelmeyecek.

YENİ KHK NELER GETİRECEK?

Düzenlemede yer alması beklenen diğer hazırlıklar da şöyle:

Eğer uygun görülürse, güvenlik güçleri, sportif faaliyetleri, kamusal alanlarda gerçekleştirilen kültürel etkinlikleri izleme ve denetleme yetkisine sahip olabilecek.

Başta 'FETÖ' olmak üzere, örgüt üyelerinin dini toplantı yerleri kapatılacak. Terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda güvenlik güçleri ve mülki idare amirleri dini mekân ve yerleri denetleme ve kapatma yetkisine sahip olabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca terör örgüt üyelerine ilişkin “kuvvetli şüphe ve delil” durumunda hakim ve savcılara gerektiğinde gözaltı sürelerinin uzatma yetkisinin verilebileceği de konuşuluyor.

Özellikle terörle mücadelenin etkin yürütüldüğü alanlarda kamu düzenine ve kamu kaynaklarına ağır saldırı gerçekleşebilme ihtimaline karşı güvenli bölgeler oluşturulabilecek.

Son yıllarda başta Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden yoğun göç olması dikkate alındığında, Fransız örneğindeki gibi valiler, “kişilerin ikamet edilmesine ilişkin güvenli bölge ve koruma alanları” oluşturarak, gerekli düzenleme ve tedbirleri almaya yetkili kılınabilecek

KHK ihraç listesi bugün yayımlanacak mı?

Yeni sistem öncesi son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Son dakika KHK ihraç listesinde kimler var, göreve iade edilenler listesi belli oldu mu? Son KHK'da kaç kişi ihraç edildi, kaç kişi göreve iade edildi? Yeni KHK'da hangi kurumlardan kimler ihraç edildi? TSK ihraç listesi, bakanlıklarda ihraç listesi belli oldu mu? tüm soruların cevabı KHK'nın yayınlanması ile belli olacak. Başbakan Binali Yıldırım, dünkü açıklamasında bugünü işaret ederek, 'Son KHK yarın yayımlanacak' demişti. Kulislerdeki bilgilere göre bu KHK ile 10 binin üzerinde kişinin ihraç edileceği dile getiriliyor.