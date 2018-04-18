HT Magazin'de yer alan habere göre, özel jetle Ohio’ya giden Kardashian’lar uçaktan inerken objektiflere takıldı.





Kızının adını ‘True’ (Doğru) koyan Khloe’nin neden bu ismi seçtiğini ise annesi Kris Jenner şöyle açıkladı:



"Benim gerçek dedemin adı Robert True Houghton’dı. Bu yüzden Khloe’nin kızına bu ismi takmasından dolayı çok heyecanlıyım.”

