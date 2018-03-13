HT Magazin'de yer alan habere göre, Kardashian’ların annesi Jenner, son dönemde en gözde çocuğunun Khloe Kardashian olduğunu söyledi.



“Khloe ve ben yeni bebeği için alışveriş yapıyoruz” diyen Jenner’a Kim ve Kylie arasında tercih yapması gerekirse

hangisini seçeceği sorulunca “Bu her gün değişir. Her ebeveynde olduğu gibi. Anne-çocuk ilişkilerinde birçok dinamik vardır ve güne göre değişir” diyerek cevapladı.

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