Khloe Kardashian hamile mi?

İlk çocuğuna hamile olan Khloe Kardashian, erkek arkadaşı Tristan Thompson ile bebek bekliyor.

Khloe Kardashian, daha önceki açıklamalarında Tristan Thompson'ın büyük bir aile ve çok çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti.

Khloe Kardashian eski eşi Lamar Odom ile 2016'nın aralık ayında resmen boşanmıştı. Lamar Odom'la evliliği sırasında Tristan Thompson ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Khloe Kardashian hamile