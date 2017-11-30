Khloe Kardashian: Kim’in fanlarını rahat bırakın

HT Magazin’de yer alan habere göre, hamileliğini çantasıyla saklamaya çalışan Khole, aynı gün sosyal medya takipçilerine “Kim ve ben birbirimizin en büyük fanıyız. Biz kardeşiz. Birbirinize sataşmayı bırakın!” diyerek kız kardeşi Kim’e destek çıktı.



Khloe Kardashian

kim kardashian