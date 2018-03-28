Kibar Holding'de CEO değişikliği

Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2014 yılından bu yana Kibar Holding CEO’su olarak görev yapan Sayın Tamer Saka, mart ayı sonu itibariyle bu görevinden ayrılacaktır. Sayın Tamer Saka’dan boşalan CEO’luk görevini Kibar Holding COO’su Sayın Haluk Kayabaşı vekaleten yürütecektir."

Haluk Kayabaşı kimdir?

Holding'den yapılan açıklamaya göre 1981 yılı itibariyle Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ş’de çeşitli bölümlerde görev alan Kayabaşı, 1998 yılından itibaren Kibar Holding bünyesinde Dış Ticaret Koordinatörlüğü görevini yürüterek Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

Mayıs 2012 itibari ile Holding Metal Grup Başkanlığı görevini icra eden Haluk Kayabaşı, Nisan 2014’te Kibar Holding COO’luğuna (Chief Operating Officer) atandı ve tüm görevlerine eş zamanlı olarak 12.10.2015 – 19.07.2016 tarihleri arasında, Assan Alüminyum Genel Müdürü olarak da görev aldı.