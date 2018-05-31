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"YUVAMA SAHİP ÇIKIYORUM"

Kibariye olayın ardından, ''Şu anda kızım ve eşimle evdeyim. Aileme, yuvama sahip çıkıyorum. Kimse mutluluğumuzu bozamaz. Ali'nin bana ihanet ettiğine inanmıyorum. Gözümle görmedim. Umrumda da değil. Aldatmış olsa bile bir iki günlük sevda için boşanmam.