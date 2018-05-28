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İHANET OLAYINA İNANMIYORUM'

Kibariye "Kocamın borçları var mı bilmiyorum. Ama benim kızımın babası, benim de çok sevdiğim kocam. Para yine kazanılır. Ödenir geçer gider, bunlar mesele edilecek şeyler değil. Ama kızımla, kocamla sağlık, mutluluk ve her şeyden önce gelir. Bu yüzden ihanet olayını hiç inanmıyorum ve gözümle görmediğim bir şey içinde yorum yapmam. Yapmış olsa bile ki yapmadı, bir iki günlük bir sevda için yuvamı bozamam" dedi.