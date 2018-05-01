Ali Küçükbalçık’ın eşi Kibariye’nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.

BANKALARA 10 MİLYON TL BORCU VAR

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre, Ali Küçükbalçık’ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ali Küçükbalçık’ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ve satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konulduğu ortaya çıktı.

SERVETİNİ KUMAR MASASINDA KAYBETTİ

Ali Küçükbalçık’ın Lübnan uyruklu bir kadınla aşk yaşadığı ve Kıbrıs’ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddiası ise magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.