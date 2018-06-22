Kıbrıs Rum Kesimi: Ada'da çözüm Türkiye'nin menfaatlerine bağlı

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Doğu Akdeniz'de keşfedilen doğalgazın bölge devletleriyle birlikte ABD'nin de bölgeye ilgisini güçlendirdiğini belirtirken Türkiye'nin ise menfaatine uymayan bir çözüme ikna edilemeyeceğini söyledi.

Hristodulidis, "Kıbrıs müzakerelerine yıllarca bir romantizmle yaklaştık ancak gerçek, kendisinin de menfaatine olduğunu hissetmemesi halinde Türkiye'nin çözüme ilerlemeyeceğidir. Mantıklı düşünen bir Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümünden kendisi için de ortaya çıkacak menfaati görebilir. Bu menfaatler AB ile enerji konularıyla veya bölgede geliştirilen işbirlikleriyle ilgili olabilir" dedi.

'SANDIKTAN İSTİKRAR ARZU EDİYORUZ'

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımların Türkiye'de yapılacak seçimlere bağlı olduğunu da iddia ederek "İçişlerine karışmak istemiyoruz. Rum yönetimi, seçimlerde Türkiye'yi istikrara götürecek bir hükümet arzu ediyor" diye konuştu.