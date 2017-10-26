Kiev'de patlama: Bir miletvekili 'suikast girişiminde yaralandı'

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleşen bir patlamada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Yetkililer, bir milletvekilinin yaralandığı olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.
Patlamada ölen kişinin Ihor Mosiychuk, isimli milletvekilinin koruması olduğu belirtildi.
Patlamanın Mosiychuk ve beraberindekilerin bir televizyon kanalından ayrıldığı sırada gerçekleştiği aktarıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada ilk bulgular, park halindeki bir motorsiklete bomba yerleştirildiğine işaret ediyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan Anton Herashchenko, Çarşamba günü geç saatlerde yaşanan patlamayı "terörist saldırısı" olarak tanımladı.
'Politik faaliyetleri nedeniyle hedef alındı'
Patlamada yaralanan Radikal Parti milletvekili Ihor Mosiychuk, hastanede tedavi altına alınırken,
Radikal Parti'nin lideri Oleh Lyashko, Mosiychuk'un durumunun ciddi olduğunu ama hayatta kalacağını açıkladı.
Lyashko, Mosiychuk'un politik faaliyetleri nedeniyle hedef alındığından şüphesi bulunmadığını da söyledi.
Radikal Parti'nin Ukrayna parlamentosunda 22 sandalyesi bulunuyor.
Devlet Başkanı Petro Poroshenko'nun partisi ile 2014 seçimleri sonrası ittifak kuran Radikal Parti şu anda muhalefet cephesinde yer alıyor.
Kiev'de son yıllarda üst düzey politikacılara ve tanınmış gazetecilere yönelik bir dizi saldırı yaşandı.
Rus parlamentosunda eski bir milletvekili olan Denis Voronenkov, Mart ayında silahla vurularak öldürüldü.
2016 Temmuz ayında ise Belaruslu bir gazeteci olan Pavel Sheremet, arabasına konulan bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Sheremet, Kremlin'i eleştiren görüşlerini sık sık dile getiriyordu.
İki yıl önce ise Rusya yanlısı Ukraynalı bir gazeteci olan Oles Buzyna, evinin yakınlarında vurularak öldürüldü.
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