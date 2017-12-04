Kılıç aşkı yüzünden az daha mahalleyi kül ediyordu

ABD’nin New York Eyaleti’nde yaşayan John Gomes (52), belgesel kanalında yayınlanan programdan esinlenerek kılıç yapmaya kalkışınca oturduğu mahalleyi yaktı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre “Forged in Fire” programında yarışmacılar, tarihi kılıç ve metal silahların benzerlerini yapmaya çalışıyor. Gomes de metal varilde ateş yakıp kılıç kalıbına dökmek için demir eritmeye çalıştı. Ancak varilden sıçrayan korlar rüzgârın etkisiyle komşu evlere yayıldı. 3 ev yandı, 18 evde ağır, 11’inde ise hafif hasar oluştu. Gomes kundaklama ve başkalarının hayatını tehlikeye atma suçlarından yargılanacak.

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