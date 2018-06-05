Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te 'Ne Oluyor?' programında Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Şirin Payzın, Murat Çelik ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtlıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

''İNCE'NİN MİTİNGLERİ CANLI''

Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Seçim meydanları canlı, özellikle Muharrem İnce'nin mitingleri son derece canlı, keyifli. Diğerleri biraz daha durgun geçiyor. Millet ittifakının diğer bileşenlerinin mitingleri ise medyada yer almıyor bu da bizi üzüyor. En son Meral Akşener'in Gaziantep'te kamyonla engellenmesi bizleri son derece üzdü.

''MUHARREM İNCE 29-30 BANDINDA''

29-30 bandında görünüyor. Tabii ikinci turda Muharrem Bey kazanacak. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım. Baştan beri söylediği şu: Ben 80 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım dedi. CHP rozetini çıkardığına göre ve 80 milyonu kucakladığına göre de beraber mitinge çıkmamızın doğru olmadığını düşündük.

''ESKİ PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNMADIK''

Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık eski parlamenter sistemi de savunmadık. Şimdi diyorlar ki 'onlar eski sisteme dönmek istiyorlar' hayır efendim biz eskiye dönmek istemiyoruz. Bir partinin genel başkanı hâkim mi tayin eder?

Parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi lazım ve yeni kurumların gelmesi lazım. Bir yandan anayasa değişikliği için çalışılması lazım. İlk defa sivil anayasa imkanı doğacak.

Öbür taraftan İnce bir ekiple yola çıkacak; her şeyi ben yaparım mantığıyla gitmeyecek zaten. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bütün dünyaya ilan edilecek. Ona müdahale edilmeyecektir.

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