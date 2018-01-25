CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye herkesin destek vermesi gerekir." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu'nu ziyaret etti, açıklamalarda bulundu.

"SINIRLARIMIZDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YUVALANMASINI İSTEMİYORUZ"

AA'nın aktardığına göre, Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, karşılıklı birbirini tekzip eden açıklamalar geldi. Operasyonun devam ettiği bu süreçte neler söylersiniz?" sorusunu Kılıçdaroğlu, şu şekilde yanıtladı:

"Sınırlarımızda asla ve asla terör örgütlerinin yuvalanmasını istemiyoruz. Hiçbir devlet istemez. Biz, demokrasiyi, insan haklarını savunuyoruz ama bu şu anlama gelmemeli, 'Efendim işte demokrasiyi savunduk, bizim sınırlarımıza terör unsurları gelsin konuşlansınlar.' Hayır, asla izin vermeyiz, doğru bulmayız."

"ORDUMUZ GÜZEL MÜCADELE VERİYOR"

"Ordumuz bu konuda gerçekten de güzel bir mücadele veriyor. Büyük bir toplumsal destek var." diyen Kılıçdaroğlu, terörden en çok zararı 30-35 yıldır Türkiye'nin gördüğünü, gencecik çocuklar, kadınlar, anneler ve yaşlıların katledildiğini vurguladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı mücadele etmenin sadece Türkiye'nin değil, insanlığın ortak görevi olduğunun altını çizerek, Erdoğan ile Trump'ın yaptığı telefon görüşmesine ilişkin şunları kaydetti:

"En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, böylece bütün gerçekler ortaya çıkmış olsun. Biz, Türkiye'nin yaptığı açıklamaları değerli buluyoruz. ABD'nin teröre karşı çok açık ve net tavır takınmasını istiyoruz. Terör, bölgede büyük sorunlar yaratıyor. Sadece Türkiye açısından değil, Suriye, Irak, Fransa, İngiltere, ABD açısından da terör her zaman sorun yaratmıştır ve bu ülkelerde de terör pek çok insanın hayatına mal olmuştur. Dolayısıyla teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekir."

"YÖNETİCİLER SEÇİMLE GELİR, ATAMAYLA DEĞİL"

"Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Bu konudaki düşünceniz nedir? Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 'Kendime mankafa dedirtmezdim.' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" soruları üzerine ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin özelliği, yöneticilerinin seçimle gelmiş olması, atamayla değil. Biz, demokrasiyi savunuyoruz. Elbette genel başkanlığa da, il başkalığına da, ilçe başkanlığına da değişik adaylar çıkar. Kuralı vardır, adaylar çıkar, demokratik yollarla yarışırız, birisi başkan olur, sonra herkes ona destek verir. Bizim temel kuralımız budur." dedi.

EKMEĞİN ÖNEMİ

Burada yaptığı konuşmada, ekmeğin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Çocukluğumuzdan itibaren eğer yere bir ekmek düşmüşse, o ekmeği alır, öper, başımıza koyar ve ondan sonra onu yerdik veya alır bir başka yere koyardık." dedi.

Ekmekle beslenip büyündüğünü, ekmek üzerine türküler, şarkılar söylendiğini, hikayelerin yazıldığını belirten Kılıçdaroğlu, ekmeği insanların sofrasına getirenlerin, 7 gün 24 saat çalıştığını ifade etti.

Bütün ekmek üreticilerine yürekten teşekkür eden Kılıçdaroğlu, üreticilerin sorunlarının olduğunu, haksız rekabetle karşılaştıklarını çok iyi bildiklerini dile getirdi.

Ekmek üretimi yapan Silivri Belediyesi ile fırıncıların haksız rekabet olduğu gerekçesiyle bir protokol imzaladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Güzel bir protokolle bu sorun aşılmış. Dolayısıyla hem rekabet kalkıyor ortadan hem yoksullara yeri geldiğinde ücretsiz ekmek veriliyor. Bunun denetimini de belediye gerçekleştirmiş oluyor. Sağlıklı bir toplumsal uzlaşmayı hep birlikte gerçekleştirmişler." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ekmek üreticilerinin ara eleman sıkıntısı yaşadığına da dikkati çekerek, bu kapsamda üreticilerin, insan yetişmesi için okul yapmak istediklerini aktardı.

"EKMEK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Ekmek israfının, milli değer, alın teri kaybı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, binlerce yoksul varken, çocuklar yatağa aç giriyorken, ekmeği israf etmenin haram ve günah olduğunun altını çizdi. Kılıçdaroğlu, ekmek israfının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekmek Üreticileri Federasyonu ile olan diyaloglarını sürdüreceklerini, onların sorunlarını parlamentoya, kamuoyuna yansıtacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, herkesin üretmesini ve kazanmasını istediklerini belirtti.

Federasyon Başkanı Murat Kavuncu da Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kavuncu, Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere plaket verdi.

kemal kılıçdaroğlu

Afrin harekatı

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