Kılıçdaroğlu: Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağız

Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamalardan dolayı kendisine yönelik tehditler olduğunu ancak bu tehditlere rağmen "geri adım atmayacaklarını" söyledi.
Kocaeli'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, gün boyunca hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Ben konuştukça beni tehdit ediyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacağım. Asla ve asla bir milim geri adım atmayacağız. Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağım. Benim kitabımda yandaş yok vatandaş var. Hangi partiden olursa olsun mağdursa ben onun yanındayım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, bu iddialarıyla ilgili belgeler bulunduğunu sözlerine ekledi.
CHP lideri, "'Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor' deniyor. Bütün belgeler var. Her şey gün gibi açık. İsteseler de bunları yok edemezler çünkü olay uluslararası bankacılık sisteminin içine girmiş vaziyette. Türkiye'deki bankayı kapatsan yurt dışındaki banka var. Para oradan geldi. Herkes biliyor bütün bunları" dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca, New York'ta İran yaptırımlarının yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili davada tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın avukatının arayarak, kendisi aleyhine açtığı davalardan vazgeçmek istediğini de belirtti.
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