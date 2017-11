CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek için gece gündüz uyumayacağız, çaba harcayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve Türkiye için mücadeleyi yapacağız. Dolayısıyla 2019'a hepimiz iyi bir hazırlık yapmalıyız." dedi.

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Parkı'ndaki toplu açılış töreninde, tarihsel birlikteliği olan Mısır'da terör örgütünün saldırısı sonucu 305 Mısırlının hayatını kaybettiğini, bir mabede saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

Terörden çok büyük acılar yaşamış, terörden sürekli şikayet eden ve terörle sürekli mücadele eden ülkenin insanı olarak bütün Mısırlılara baş sağlığı dilediğini aktaran Kılıçdaroğlu, herkesin, dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın insan olarak terörle mücadele etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Mısır'da yaşananın sıradan bir olay olmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İslamiyet'i kullanarak, terör estirenler asla ve asla İslamiyet'e hizmet etmemişlerdir, edemezler de. Bir barış dini olan İslamiyet'in terörle yan yana getirilmesi için özel çaba içerisinde olan kesimlerdir onlar. O nedenle onlara, terörü gerçekleştirenlere ne İslam ne Müslüman hiçbir şey diyemeyiz. Onlar tümüyle inançlarından soyutlanmış teröristlerdir. Umuyorum ki bütün dünya şimdi bizi daha iyi anlıyor. Terörle yıllardır mücadele eden bir Türkiye'yi, umuyorum ve diliyorum daha iyi anlarlar." diye konuştu.

CHP'li belediye başkanlarının, seçildiği andan itibaren oy versin vermesin bütün vatandaşları kucakladığını anlatan Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapılmadığını, bütün yurttaşlara eşit hizmet götürüldüğünü bildirdi.

Yaptıkları hizmetin, harcamanın bedelini, kuruşunu halka açıkladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yani halka hesap vereceksiniz. Siyaset, halka hesap verme kuruludur, halktan hesap sorma değil. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyoruz. Her kuruşun hesabını veriyoruz." dedi.

"Bir parti var, onların belediyecilik anlayışıyla bizimki çok farklı. Onların anlayışında belediyecilik yaptığı yerlerde kentlerine ihanet ederler, çıkıp sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ihanet etmek yoktur, kente ve kentliye hizmet etmek vardır." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar nerede bir yeşil görseler 'Buraya nasıl gökdelen dikeriz' hesabını yapıyorlar. Biz de nerede öyle bir boş alan görsek 'Buraya okul yapmalıyız, park yapmalıyız, yeşillendirmeliyiz, insanlar gelmeli, buradan yararlanmalı' demeliyiz. Onlar kentleri rantlara, biz kentleri insanlara teslim ediyoruz. Aramızda bu kadar derin bir fark var. Laf aramızda, dünyanın en güzel kentlerinden birisinde, Antalya'da yaşıyorsunuz. Deniziniz, doğanız, insanlarınız, tabiatınız güzel. Her şey mükemmel. Burayı daha da güzelleştirmek mümkün. Belediye başkanlarımızın sunduğu hizmetlere bakın."

"BİZ SONUNA KADAR DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ "

2019'da Antalya ile beraber Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı ve Balıkesir'i de alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek için gece gündüz uyumayacağız, çaba harcayacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve Türkiye için mücadeleyi yapacağız. Dolayısıyla 2019'a hepimiz iyi bir hazırlık yapmalıyız. 2019'da önümüzde iki seçenek var, üçüncü seçenek yok. Birinci seçenek, tek adamlık rejimi, ikinci seçenek demokratik rejim, demokratik parlamenter sistem. Biz demokratik parlamenter sistemden yanayız; demokrasiden, insan haklarından, kadın erkek eşitliğinden yanayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, herkesin özgürce yaşamasından, bağımsız yargıdan, özgür medyadan, üniversiteleri bilgi üreten ülkeden ve kentten yana olduklarını bildirdi.

Sonun kadar demokrasiyi savunacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün yaşadığımız olay, tek adam rejiminin fragmanı. Sinemaya gidersiniz, bir sonraki hafta oynayacak filmin kısa bir fragmanını izletirler size. O fragmandan etkilenirseniz bir daha o filmi izlemeye gidersiniz. Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. Bir adam var, tepede oturuyor her şeye emir veriyor. 'Şunu atın içeri, şunu dövün, şu medyayı yasaklayın.' Ne isterse yapabiliyor. 'Şu belediye başkanını istifa ettirin, şunun elinden dilekçeyi alın, yapmazsa ailesini tehdit edin. 2019'da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. O nedenle hepimiz gerçeği görmeliyiz. Hepimizin sorumluluğu var. Özellikle anneler, sizin sorumluluğunuz var. Her eve gireceksiniz, çocuğu olan her anneye sevgiyle yaklaşacaksınız. Onun çocuğunun ne kadar değerli olduğunu ben de biliyoruz sizler de biliyorsunuz. O çocuklara biz güzel Türkiye'yi, demokratik bir Türkiye'yi bırakmak zorundayız. O nedenle hep birlikte çalışacak, emek harcayacağız."

Annelerin sesinin daha gür çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yönettiği bütün beldelerde, Türkiye'nin her tarafında suçluluk oranının en düşük olduğunu savundu.

Konyaaltı Belediyesince düzenlenen Konyaaltı Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, stantları gezdi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kılıçdaroğlu