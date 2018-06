Kılıçdaroğlu: Aziz Sancar da gelip Türkiye'de çalışacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de STK temsilcilerine hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Geleceği planlamaktan daha değerli bir şey yoktur. Geleceği planlamak aklı kullanmaktır.

Medyanın görevi nedir? İktidar borazanı medya medya değildir. Medyanın görevi gücü denetlemektir. Peki neyi düşünüyoruz? Allah'ın izniyle Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda ve CHP parlamentoda çoğunluğu aldığında ilk yapacağımız işlerden biri medya özgürlüğünü sağlamaktır. Hiçbir medya patronunun başka işi olmayacak. Sadece gazetecilik yapacaksın. Devletle iş yaparsan, bir süre sonra iktidarın kontrolüne giriyorsun. Medyada sendikayı zorunlu hale getireceğiz.

Şu anda Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Bir kararnameye bakar. Bir sabah bir bakarsın tüm mallarına el konmuş. Efendim yabancı sermaye gelmiyor. Nasıl gelsin? Can ve mal güvenliği yoksa yabancı sermaye mi gelir? Yapacağımız işlerden biri de herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Nasıl? Yargıyı bağımsız kılarak.

Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda çoğunlukta olduğu bir süreçte ilk yapacağımız, savcıyı avukatın yanına oturtmaktır. Birisini yukarı birisini aşağı taşımanın hiçbir mantığı yoktur. Bizim ufkumuz ve gelecekte çizeceğimiz manzara son derece sağlıklı bir Türkiye'dir. Bunları yapabilirsek herkes rahatlıkla düşüncelerini ifade edebilecektir.

Biz güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Milyonlarca işsiz varsa huzuru sağlayamazsınız. Her evde akşam tencere kaynayacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Madem sosyal devlet diyoruz, eğitime de el atacağız. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda çoğunlukta olduğu bir süreçte eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceğiz. Çocuk, sabahleyin okula kahvaltı yapmadan gidecek, kahvaltıyı okulda arkadaşlarıyla yapacak. Aileden 5 kuruş istenmeyecek. Eğitim tam zamanlı olacak. Taşımalı eğitime son vereceğiz. İlk 1 yıl içerisinde 180 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 5 yıl içinde atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacak. Öğretmenleri devlet memurları kavramının dışına çıkaracağız. Öğretmenler için ayrı, öğretmenler meslek kanunu olacak. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Tüm öğretmenler geçim sıkıntısı çekmeden tüm vaktini çocuklarımıza verecek.

Bir öğretmen olan Sayın İnce, toplumun bütün hassasiyetlerini bilmektedir. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olacaktır. Bir partinin genel başkanı mahkemelere başkan tayin edemez. Bir partinin genel başkanı hakim, savcı tayin ediyorsa, o ülkede adalet bağımsızdır diyebilir miyiz? Eğitimde ezberci sisteme son vereceğiz. En büyük kaynağı eğitime harcayağız. Bütün mahallelerde kreş yapıyoruz ve yapacağız. Çağdaş bir eğitim vereceğiz. Çocuklarımızı o sınavdan bu sınava koşturmayacağız. Bilimi, aklı önceleyeceğiz. Sorgulayan bir kuşak yetiştirmek zorundayız. Hayatın her alanını sorgualayacak. Eğriyi, doğruyu, yanlışı çocuklarımızdan öğreneceğiz.

1 Ocak 2019. İnşallah, asgari ücret net 2200 lira olacak. Bu rakamın yüksek olmadığını biliyorum ama hayatın gerçeği var. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Başka bir çarpıklığı anlatayım. Bütün Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerinde, ayda 200, 300, 500, 1000 lira alan emekli var. Sayın Muharrem Bey'in cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda çoğunlukta olduğu demokratik bir rejimde, hiçbir emeklinin aylığı 1500 liranın altında olmayacak. Bu bizim en önemli projelerimizden birisidir. Bir ülkede insan aç ve yoksulsa, onun yoksulluğunu kaldırmak devletin görevidir. Hiç kimsenin onuruyla oynamayacağız. Yoksulluğun kader olmadığını göstereceğiz.

Bize bunları yapacak parayı nerden bulacaksınız diyorlar. Para da var kaynak da var. İşsiz kendini yakar, esnaf borç batağında, sanayici intihara kalkışıyor. Hiçbir rantiyecinin intihar ettiğini, geçinemiyorum dediğini, demokrasi yoktur dediğini duydunuz mu? Açık ve net söylüyorum. Son 16 yılda hükümetlerin tamamı rantiye sınıfına çalışmıştır. Mart 2018 rakamını veriyorum. İçerde ödenen faiz 687 milyar'dır rantiye sınıfına. Faizciye gelince var, rantiye sınıfına para var. Bu içeriye ödenen faiz. Bir de dışarıya ödenen faiz var. Dolar yükseliyor diyorlar. Dolar yerinde duruyorlar, Türk Lirası düşüyor. Köprü dolarla, AVM dolarla. Hayatın her alanı dolarla. Dışarda gidip yalvarıyorlar borç dolar verin diye. Adam faizi yükseltin verelim diyor. Sonra diyorlar ki dış güçlerin oyunu. Ne oyunu kardeşim, oyun varsa sen oynuyorsun.

15 yılda dışarıya 151 milyar dolar faiz ödediler. 687 milyar Türk Lirası ediyor. Bu paranın eğitime gittiğini düşünün. Türkiye'de para yok diyorlar. 151 milyar doları cebinizden mi ödedeniz? Türkiye'de para var. Türkiye'de namuslu siyaset eksik, bunu yapacağız.

Bizim ufkumuz geniştir. Biz beton ekonomisini değil, üretim ekonomisini destekliyoruz. Türkiye'nin ürün üretmesi lazım. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözünün geçmesi lazım. Bir kobi ve iş dünyasından kişi, vergi borcu olmamak kaydıyla, zamanında ödemek kaydıyla 0 faizli kredi vereceğiz. Bundan herkes karlı çıkıyor. Herkes vergi ve primini zamanında ödeyecek. Kimse borç almayacak artık milyarlarca lira. 100 milyarın üzerinde devletin alacağı var. Bizim projemizde herkes vergisini ödeyecek 0 faizli kredi almak için. 0 faizli kredi, daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam demektir. Neresinden baksanız, hem işçi hem devlet hem üreten karlı. Eğer bir fabrika katma değerli ürün üretiyorsa, ona birkaç daha fazla 0 faizli kredi vereceğiz. Katma değeri yüksek ürün üretmezseniz dünyada söz sahibi olamazsınız. Sanayinin de değişim ve dönüşüme ihtiyacı var.

Sayın Muharrem Bey'in cumhurbaşkanı, CHP'nin parlamentoda çoğunlukta olduğu zaman ilk işimizi geleceği yeniden planlamaktır. Bunlar ne yaptılar, Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Elin oğlu 50 yılını planlıyor, biz yarın sabah ne olacak bilmiyoruz. Bugün gencecik fidanlarımız geleceklerini Batı'da arıyorlar. Bunu tersine çevireceğiz. Türkiye'ye gelsinler, her türlü imkanı sağlayacağız. Merkez Türkiye projesiyle sağlayacağız. Parlak beyinlere, düşünen, yaratıcı beyinlere değer vereceğiz. Üreteceğiz. Sayın Sancar da gelecek Türkiye'de çalışacak inşallah.

Bütün ailelere sesleniyorum. Hiçbir yardımınız kesilmeyecek, en az iki katına çıkarılacak. Çiftçi borç batağında kendisini yakıyor. Çiftçinin borçlarındaki faizi sileceğiz. Paramız var, pulumuz var, her şeyimiz var.

