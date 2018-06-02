Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pendik’te Anadolu Bosna Sancak Derneği tarafından düzenlenen sokak iftarına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, iftara katılan vatandaşlarla sohbet etti. İftar programında protokol üyeleri ve vatandaşlar okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı.



''ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA OLACAK''



İftar öncesi konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İlk yapacağımız, önce siyasi ahlak yasası çıkartacağız, siyasi ahlak yasası, artık üçkâğıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerinin olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlak ve dürüstlüğü egemen kılacağız. Sonra 1.1.2019’dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yani asgari ücretle herkes rahat geçinebilecek. Vergisi olmayacak. 2 bin 200 net eline geçecek. Yüksek bir para olmadığını herkes biliyor. En azından asgari ücretlinin rahat bir nefes alacağı düzeye kavuşturmalıyız. Aile sigortasını getireceğiz. Bu topraklara yoksulluk yakışmıyor, bu topraklarda çocuklarımız yatağa hiç girmesin. Bu topraklarda hepimiz huzur içinde yaşayalım. Dolayısıyla aile sigortasıyla hiçbir aile ben yoksulum demeyecektir. Kadının hesabına her ay ayda bin lira para yatacak. Hiç kimse o ailenin fakir olduğunu bilmeyecek. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu ülkeye huzur getireceğiz” dedi.

''DEMOKRASİ VE EKONOMİ KONUSUNDA ÇIĞIR ATLATACAĞIZ''



İşsizlikle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ”Üniversiteyi bitiren ama yıllardır iş arayan milyonlarca evladımız var. Biz yeni bir hamleyi başlatacağız. Türkiye büyük bir dönüşümü ve değişimi sağlamak zorunda, beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Çok sayıda firmayı ve fabrikayı doğu ve güneydoğuda fabrikayı kuracağız. Doğrudan doğruya devlet kuracak. Bu ülkede hiç kimse ben işsiz kaldım, iş bulamıyorum demeyecek. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Bizim görevimiz budur. Halktan toplandığımız her kuruşun hesabını halka vermek istiyoruz. Sizler vergi ödüyorsunuz bizler sizin ödediğiniz vergiyi doğru ve yerinde harcamak istiyoruz. Yatırım ve üretim yaparak dünyada söz sahibi olmak istiyoruz. Kendi kendisine yeten dünyada sayılı ülkelerden olan Türkiye bugün nohut, mercimek, bakla, saman, canlı hayvan, et ithal ediyor. Konya’dan küçük olan Hollanda 180 milyar doların üzerinde tarım ürünü ihraç ediyor. Biz 17 milyar dolar olmaz. Kabul etmiyoruz, Türkiye’yi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Türkiye’ye bir çıta atlatacağız, Demokrasi ve ekonomi konusunda” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER