Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki kongre süreçlerini durdurma gerekçesini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır imzasıyla İstanbul il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen sürpriz genelgeyle kongre süreçlerinin durdurulmasının ardından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi. Kılıçdaroğlu, dün genel merkezdeki makamında İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve ilçe başkanları ile ayrı ayrı görüşerek, kongre sürecinin durdurulmasına neden olan sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre; İlçe başkanlarına İstanbul’da yaşanan liste kavgası hakkında sitem eden CHP Lideri’nin, “Türkiye ne işlerle uğraşıyor; siz İstanbul’da ne yapıyorsunuz? Türkiye’nin bu kadar sorunu varken İstanbul’la mı uğraşacağız? Baştan beri kongre sürecinin düzgün yürütülmesini istedim. Ancak o kadar şikâyet geldi ki İstanbul’da kongre sürecini durdurmak zorunda kaldık” dediği öğrenildi.

‘DÜŞÜNÜP BİLDİRECEĞİM’

İstanbul İl Başkanı Canpolat’ın, görüşmede, disiplin süreci başlatılan ilçelerdeki tedbir kararlarının kaldırıldığını, 1-2 ilçe dışında sorun olmadığını ifade ederek, kongre sürecinin devam etmesini talep ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise “Düşüneceğim, arkadaşlarla durum değerlendirmesi yapacağım ve kararımı bildireceğim” yanıtını verdiği bildirildi.

LONDRA’YA GİDİYOR

Öte yandan CHP Lideri, 5-9 Aralık’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunacak. Kılıçdaroğlu, Londra’ya hareketinden önce Ankara’da CHP Kadın Kolları’nın kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık’ta 30 bin kadının katılımıyla düzenleyeceği etkinliğe katılacak. CHP Lideri, aynı gün başlayacak Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek. Chatham House ve Democratic Progress Institute (DPI) düşünce kuruluşlarında konuşacak olan Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık’taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katılacak, Türk vatandaşlarla buluşacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde; Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.