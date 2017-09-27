Kılıçdaroğlu 'İstanbul' için İstanbul'da kamp kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi, yarın toplanarak megakenti yönetecek yeni başkanı seçecek. Kritik seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a adeta kamp kurdu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Önceki gün İstanbul’a geçen Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. Toplantıda yarın yapılacak seçimlerde izlenecek strateji masaya yatırıldı. Toplantıda bazı ilçe belediye başkanları Kadir Topbaş’ın 1.5 yıllık görev süresi bulunmasına rağmen haklı bir gerekçe öne sürmeden görevi bırakmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Normal bir süreç yaşamıyoruz. Bunu anlatmak için aday çıkarmayalım” önerisinde bulundular. Ancak bu öneri kabul görmedi. CHP’nin de aday çıkarması fikri benimsendi. Toplantıda bazı başkanlar, “Genel Başkan adayı belirlesin, hepimiz onun etrafında kenetlenelim” önerisinde bulundu.

Belediye başkanlarının görüşünü alan Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 127 CHP Meclis üyesi ile buluştu. CHP’nin adayı için eğilim yoklaması yapacağını belirten Kılıçdaroğlu 127 üyeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görmek istedikleri üçer ismi yazarak, kendisine teslim etmelerini istedi. Üyeler isimleri yazıp, Kılıçdaroğlu’na teslim etti. Eğilim yoklaması toplantısında CHP’li üyeleri yapılacak seçim konusunda uyaran Kılıçdaroğlu, Topbaş’ın istifasının AK Parti’nin artık İstanbul’u yönetemediğinin kanıtı olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, “Yapılacak seçimlerde birlik ve beraberlik içinde, AK Parti’nin üyelerinden oy alacak bir şekilde hareket edeceğiz. İnanırsak kazanırız. CHP’nin adayı kim olursa olsun hepinizin onun etrafında kenetlenmesini istiyorum. Fire istemiyorum. Yarış sırasında tutum, davranış ve söylemlerimize dikkat edeceğiz. Kutuplaştırıcı dilden uzak duracağız, ılımlı mesajlar vereceğiz. AK Partili üyelerden oy alacak şekilde hareket edeceğiz” dedi.

AİLE SİGORTASI SÖZÜ

CHP’nin eğilim yoklaması sonucunda çıkacak adayın topluma somut mesajlar vereceğini de belirten Kılıçdaroğlu, “Adayımız çıkacak İstanbul için ne yapılması gerekiyorsa bir manifesto eşliğinde açıklayacak. Nasıl bizim ilçe belediyelerimiz hizmet götürürken hiçbir ayırım yapmıyorsa, burada da stratejimiz aynı olacak. Bizim çıkardığımız aday Büyükşehir Belediye Başkanı olursa aile sigortasını uygulayacağının sözünü verecek. İstanbul'un yeşil alanlarını imar rantına kurban etmeyeceğimizi ilan edeceğiz" diye konuştu.

Kadir Topbaş'ın Ahmet Davutoğlu gibi istifa ettirilmek zorunda bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Artık Türkiye’yi de, İstanbul’u da yönetemiyorlar. 2019 seçimlerine şimdiden hazırlanacağız. Bize oy vermeyen seçmenlerin ayağına gideceğiz. Çayını kahvesini içeceğiz. Ortak dil olmazsa bir parti parti olmaz. Önce kendimizi dışarıya açacağız. AK Parti’nin İstanbul’a hak ettiği değeri vermediğini tek tek anlatacağız. İstanbul’da 2019 seçimlerini alacağız. İstanbul’u alan Türkiye’yi alır. Önce İstanbul’da kazanacağız; sonra da Türkiye’de zaferimizi ilan edeceğiz” dedi.

HEDEF 27 OY

İBB Meclisi'nde AK Parti'nin 179, CHP'nin 127, MHP'nin 2 sandalyesi, bir de bağımsız üye var. CHP'de, zayıf bir ihtimal olarak da görülse AK Partili 27 üyenin saf değiştirmesi durumunda seçimin alınacağına inanılıyor.

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