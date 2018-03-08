CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Cinsiyet kotası konusunda tüm siyasi partilere çağrıda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Buradan bütün siyasal partilere açık ve net çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Bugün yine kadınlar hak mücadelesi vermek zorunda. Bugün çalışma hayatının içinde erkekle birlikte mücadele eden, çaba harcayan kadınlar var. Eğer bir kriz yaşanırsa ilk işlerine son verilenler yine kadınlar olur. Kadınların ekonomide çok güçlü olması lazım. Kadınların dişe diş göze göz mücadele etmesi lazım. Kadına yönelik şiddet son 15 yılda yüzde 1400 arttı. Ne olur bize?
2019 benim için ne kadar önemliyse kadınlar için çok daha önemlidir. İtalya'da 1946'da, Arjantin ve Meksika'da 1946'da, Çin'de 1947'de, Yunanistan'da 1957'de, İsviçre'de 1971'de, Gazi Mustafa Kemal 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkı getirdi.
"SİYASİ PARTİLER YASASI İÇİN 'CİNSİYET KOTASI' ÇAĞRISI"
Buradan bütün siyasal partilere açık ve net çağrıda bulunuyorum. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim cinsiyet kotasını en az yüzde 33 olarak parlamentodan geçirelim. Sizler takipçisi olursanız bunu parlamentodan geçirebiliriz. El mi yaman, bel mi yaman hep beraber görelim. Burada kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Aydın bir şekliyle konuşuluyorsa, kadın belediye başkanı olması nedeniyledir. Demokrasi kültürünü de geliştiriyor. Sadece Aydın'a değil, bütün Türkiye'ye gösteriyor.
177 dönüm bir alan var. Örneğin İstanbul olsa imara açar. AVM'ler yaparlar nefes alacak yer bulamazlar. Sonra da derler ki İstanbul'a ihanet ettik. Aydın, sandığı koyuyor soruyor. Aydınlı burayı park yapacağız diyor. Buna ne diyoruz, katılımcı demokrasi diyoruz. Bir kentle ilgili karar alırken sandığı koyarsınız belde halkına sorarsınız. Muhtarsınız, mahallenizde yeşil alan var sizin haberiniz bile olmuyor. Eğer bir mahalle ile ilgili belediye meclisinde karar alınacaksa, mahallenin muhtarı belediye meclisine katılmalı, söz ve karar sahibi olmalı. Seçimle mi geldi, seçimle geldi. Niye söz ve kara sahibi olmasın? Doğru değil, gelsinler bunu da değiştirelim. Bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum. Yeşil alan imara açılacak, mahalle halkına neden sormazsınız? Sonuçta belde halkı bir şekli ile katılabilmeli.
"BU TOPRAKLARDAKİ İLK SEÇİM 1833'TE"
İsviçre'de otoyollar yapılsın mı yapılmasın mı diye referandum yapılıyor. Vatandaş kararını verir. Bu topraklarda ilk seçimler, 1833 yılında Kastamonu, Taşköprü'de yapılan bir muhtarlık seçimidir.
Bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum. Gelin temel bir muhtarlık kanunu çıkaralım. Muhtarların da olması lazım. Onlar da seçimle geliyorlar. Muhtarların kesinlikle kalıcı bir mekanlarının olması lazım. Tek tip muhtarlık binalarının olması lazım ama isteriz bu bunu TBMM yasal bir güvenceye kavuşturmuş olsun. Bir mahallede bir köyde kim fakir kim değil, onu en iyi muhtar bilir. Muhtar sosyal yardım yaparken a partili, b partili diye ayırmaz, "Bu aile fakirdir, sosyal yardımı veriyorum" der.
Yoksullarla muhatap olmak mı istiyorsunuz, o zaman gideceksiniz muhtarları bulacaksınız. Ya muhtar bilir bunu ya da mahallenin bakkalı bilir. Kimin yoksul olup olmadığını en iyi muhtar bilir. Sizin, seçimle geldiğinizi herkes biliyor. En demokratik seçim olduğunu da herkes biliyor. Mahallelinin doğrudan doğruya isim bazıyla sizi seçtiğini de iyi biliyoruz. Sizin bir ara sosyal güvenlik priminiz bile yatırılmazdı, en azından bunu kabul ettiler. Sizin bir bütçenizin olması lazım. Muhtarlık bütçesi. Belediyeler emlak vergilerini alırlar. Başka mahalleden de alıyorlar. Sizin bulunduğunuz mahalleden alınan verginin yüzde 1'i size verilse sizin bir bütçeniz olur. Devletin yetişmediği sosyal yardımı siz yaparsınız. Denetleyecekler elbette.
Demokrasimiz işgal altında. Gözaltına alınıyor kadın, 3 günlük çocuğu kadına verilmiyor. Kıyameti kopardık da çocuğu götürdüler annenin yanına. Kadın e çocuğu o yaşta ayırmak vicdansızlıktır. Bütün yetkileri bir kişiye verirseniz Türkiye'yi bir felakete sürüklersiniz. Demokrasi önemlidir, dengeler önemlidir. Yasama, yargı ve yürütme. Mahkeme hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre karar vermeli. Hakim, kanundan değil evrensel hukuktan değil, insan haklarından değil, siyasi otoriteden talimat alıyorsa orada hukuk, kadın hakları bitmiştir. Hapishanelerde binlerce çocuk var anneleri ile beraber, eğitimleri ne olacak?
Gerilen bir toplumla karşı karşıyayız. Demokrasinin askıya alındığı toplumlarda toplum gerilir. İnsanlar düşüncelerini açıklayabilmeli.
"KOYMAYANLAR KADINLARDAN KORKANLARDIR"
Önümüzdeki sürecin kadınlar için nasıl bir süreç olduğunu, nelerin doğurabileceğini kadınların bilmesi lazım, sezmesi lazım. Halide Edip nasıl mücade ettiyse her kadın da mücadele edecek. Bu demokrasi kutsal mücadeledir. Bireysel bir mücadele değildir. Niye dünyadan kopuyoruz? Bütün Arap halkları Türk kadının özenirler. Şimdi onlarda da değişim başladı. Her alanda kadınlar olmalı. O nedenle dedik, yüzde 33 en az cinsiyet kotasını siyasi partiler yasasına koyalım. Koymayanlar kadınlardan korkanlardır.
Kadına yönelik şiddette en ağır cezalar uygulanmalı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.