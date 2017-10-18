Kılıçdaroğlu: Siyasi partiler yasası değişecekse biz buna hazırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, muhtarlığın önemine değinerek, "Muhtar, mahallesini en iyi bilen kişidir" dedi. Kılıçdaroğlu, "Neden kadın milletvekili sayısı artmıyor? Siyasi partiler yasası değişecekse biz buna hazırız. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Ben neden dedim ki, muhtarlar bizim demokrasimizde en saf seçimle gelirler diye. Nedeni, bir partiye üye değilsiniz siz, veya üyesiniz siz partili olduğunuzu söylemiyorsunuz. Muhtarlık kurumu sıradan bir kurum değildir. Muhtar, mahallesini en iyi bilen kişidir.

Neden kadın milletvekili sayısı artmıyor? Siyasi partiler yasası değişecekse biz buna hazırız.

Benim bir hafta sonu evim var. Domates alırken dedim ki; 'Niye dertlisin'. 'Eşim öldü' dedi. 'Hiç kimsenin kapısını çalamıyorum, kimse de bize gelmiyor' diyor. Kadının böyle bir rolü var. Kadın insan ilişkilerini kurmada olağanüstü bir güce sahip. Siz siyasete bir şekliyle geldiniz, muhtar oldunuz.

Sizlerle beraber olmak benim için bir gurur vesilesi oldu. Bu toplantıyı gerçekleştiren arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bir sorununuz olursa rahatlıkla bize iletebilirsiniz.

Siz hem mahallede güçlü olacaksınız, hem Türk siyasetinde güçlü olacaksınız. Göreceksiniz ki, bunu yaptığınızda her şey çok güzel olacak.