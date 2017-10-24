AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken yerel seçim çağrısına ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki çatışmaların üzerini örtmek için böyle bir yola giriyor. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğundan olmamak için suni gündemler üreterek Türkiye'nin gündemini esir almaya çalışıyor." dedi.



Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de genel ve yerel seçimlerin ne zaman gerçekleştirileceğinin belli olduğunu söyledi.



Mahalli Seçimlerin 2019 yılının Mart ayında yapılacağını anımsatan Turan, şuan için AK Parti'nin gündeminde erken yerel seçime gitmek gibi bir konunun bulunmadığını dile getirdi.



Seçimlerin her zaman vaktinde yapılması gerektiğini savunduklarının altını çizen Turan, "Bizler her zaman seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini savunduk. Ancak buna rağmen CHP bu konuyu gündeme getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki çatışmaların üzerini örtmek için böyle bir yola giriyor. Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğundan olmamak için suni gündemler üreterek Türkiye'nin gündemini esir almaya çalışıyor." diye konuştu.



"KRİZDE OLAN BİR PARTİ VARSA O DA CHP'DİR"

Bülent Turan, istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin olarak da bu konunun partinin yetkili kurullarında tartışılıp müzakere edildiğini ve iştişare içinde alınan kararlar olduğunu vurguladı.



İstifa eden belediye başkanlarının ise partiye ve davaya olan bağlılıklarını defalarca ifade ettiğini anımsatan Turan, "Buradan CHP'ye ekmek çıkmaz. Krizde olan bir parti varsa o da CHP'dir. Daha dün bir milletvekilleri istifa etti. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek sağlamlaştıramadığı genel başkanlık koltuğunu bu suni gündemlerle sağlamlaştırmaya çalışıyor. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali CHP, yine bir yenilgi istediği için böyle bir çıkış yapıyor. CHP, Türkiye'ye suni gündemler dayatmak yerine kendi krizleriyle, milletvekili istifalarıyla ilgilensin." ifadelerini kullandı.