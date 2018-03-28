CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, onar kişilik gruplar halinde CHP'li milletvekilleriyle görüşecek.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla, Kılıçdaroğlu'nun görüşme programı milletvekillerine iletildi.

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM ve parti çalışmalarını değerlendirmek üzere, onar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geleceği duyuruldu.

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