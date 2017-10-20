Kılıçdaroğlu muhtarlara seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da muhtarlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "CHP entellerin partisiymiş. Ben de o entellerden biriyim. İki kızım bir oğlum var. Dünyada paraya tamah etmedik. Demokrasilerde en büyük ölçü halkın desteğidir. Aynı şeyi defalarca söyledik. Her kuruşun hesabını millete vereceksin. Oy vermese de her vatandaşa hizmet gidecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ön yargılardan kurtulmaya ihtiyacımız var. Hep beraber düşünmek zorundayız. Sağlıklı düşündüğümüz zaman demokrasiyi güçlendirmiş olacağız" dedi.