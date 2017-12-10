Kılıçdaroğlu'ndan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "İnsan haklarının ihlal edilmediği barış ve huzur dolu bir dünya dileğiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, adaletsizliğe uğrayan ve hakları ihlal edilen tüm vatandaşlarımın daima yanında olacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 10, 2017

kemal kılıçdaroğlu

10 aralık dünya insan hakları günü