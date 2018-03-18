CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Tüm şehit yakınlarına şükranlarımı sunar, milletim adına kalplerine nakşedilmiş acılarını paylaşıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"Kardeşim, ülkemizin onuru şehidimizin annesi, babası, eşi evladı. Değerli kardeşim, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde büyük zaferin tüm kahramanlarını, bu topraklar için toprağa düşmüş pak alınları öpülesi tüm şehitlerimizi şükranla anıyor, kalplerinize nakşedilmiş acınızı paylaşıyorum. Kardeşim, sizler ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Conkbayırı'nda verdiği taarruz değil ölüm emriyle harmanlanan vatan sevgisiyle yetişmiş şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Evlat acısıyla kavrulan yüreklerinizdeki yangının sönmeyeceğini biliyorum. Eşinize, sevgilinize, kardeşinize duyduğunuz hasretin azalmayacağını biliyorum. "
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 18, 2018
Kılıçdaroğlu, şehit çocuklarına da seslenerek, şunları kaydetti:
"Babanıza, annenize özleminizin katlanarak büyüyeceğini biliyorum. Tüm bunlara eşsiz bir sabırla katlanmaya çalıştığınızı da biliyorum. Bizlere düşen ise inancımızın gereği ölümsüz kabul ettiğimiz şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışan bir şekilde sizlerin acısını eksiksiz ve içtenlikle paylaşmak, yüzünüzdeki gülümsemeleri artırmak için çaba göstermektir. Bu benim için de bir zorunluluk ve sorumluluktur. Biliyoruz ki ülkemizin huzuru ve mutluluğu bu topraklar için toprağa düşmüş şehitlerimizin geride bıraktıklarının huzurundan geçer. Bu inançla her zaman yanınızda olmaya çalıştım, olmaya devam edeceğim. Sorunlarınızı sahiplendim, sahiplenmeye devam edeceğiz. Şehit yakınları ve gazileri arasındaki tüm ayrımcılığın sona erdirilmesi için kararlılıkla mücadelemi sürdüreceğim."
Şehitlere rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, acılarına rağmen korudukları onurlu duruşla huzur dolu bir Türkiye umudunu canlı tutan şehit yakınlarına şükranlarını iletti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.