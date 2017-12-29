CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 Bütçe Kanunu'na ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bütçenin işsizliğe, yoksulluğa çare olacak bütçe olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kabul edilen 2018 Bütçe Kanunu, işsizliğe, yoksulluğa çare bulacak, üretimi, ekonomiyi canlandıracak bir bütçe değil, yandaşı ihya edecek, vergileri vatandaşın sırtına yüklecek bir bütçe. Yandaşlar, saraydakiler sefa sürerken vatandaş yine cefa çekecek!

Vatandaşın temel ihtiyaçlarından zengin-fakir demeden vergi alıyorsunuz. Görüyorum ki bir tek vergide eşitliğe inanıyor, ayrım yapmıyorsunuz. Konu bütçedeki gelirin dağılımına gelince iş değişiyor. Bir grup azınlık kaymağını yerken, millet sizin yüzünüzden giderek fakirleşiyor."

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 29, 2017

kemal kılıçdaroğlu

2018 bütçe kanunu

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