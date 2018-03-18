CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik" açıklamasında bulundu. Adana'da konuşan CHP lideri şunları söyledi:

Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir. Adana Bayırı'nda 800'e yakın Adanalı şehit var. O nedenle onları saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu günün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleri ile bir arada olduk. Bir şehit babası, 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar dedi. Biz parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Şehitler bizim şehidimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin üzerine titriyoruz, bayrağımızın üzerine titriyoruz, İstiklal Marşımızın üzerine de titriyoruz. İstiklal Marşı'na hiç kimse söz edemez.

Biz babalarımız, dedelerimiz milli kurtuluş savaşını verip düşmanı denize dökerken bir deli çıkıp diyor ki, keşke Yunanistan galip gelseydi. Bunu söyleyen bir deli. Ve bu kişiye bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat ziyarete gidiyor. Sormak istiyorum, "sen de mi aynı düşünüyorsun?" diye. Bütün belediyelerimize açık ve net iki talimatım var. Bir belediye başkanlığını kazandığınız andan itibaren artık bütün beldenin belediye başkanısınız. Beldenin seçimle gelmiş amiridir,ayrım yapılmaz.

"İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

Geçen gün AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, metro yapacağız, önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız. Size sözüm var, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Bursa'yı alacağız. Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur.

Fazla konuşuyorlar, dolar, işsizlik artıyor. Çiftçi, esnaf perişan. Hiçbir ayrım yapmadan, bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım.

İkinci talimatım, her belediye başkanı, yaptığı bütün harcamaların hesabını belde halkına verecek.

"AFRİN'DE KAHRAMAN ORDUMUZUN MÜCADELESİ VAR"

Bugün, bir önceki programında Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nı anımsatarak şunları söylemişti:

"Şimdi Afrin'de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim bütün annelerin yüreği pıt pıt atıyordur 'Oğlum inşallah sağlık içerisinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker ve evine huzur içerisinde döner' diye. Hepimizin ortak arzusu bu. Ama gidiyorsunuz, bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz oluyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Bütün şehitlerimizi anmak, onları minnet ve rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir."

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