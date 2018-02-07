CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısının ardından aralarında Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın da yer aldığı, gazetecilere Afrin Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DERİNLERE İNMENİN MANTIĞI YOK"

"Derinlere inmenin mantığı yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye güvenliğini alabilecek yere kadar gitmeli ama ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı" diye konuştu.

"DAHA FAZLA ŞEHİT VERİRİZ"

Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Güvenliğimizi sağlamak için konuşlandık, durduk. Daha derinlere inmenin mantığı yok, hiç gerek de yok. Daha fazla şehit veririz. Yazıktır, günahtır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlaması gerektiğini de vurgulayan CHP lideri, "Bu oturulur konuşulur. 15 kilometre, 20 kilometre. 'Biz terörü temizledik. Buraya Suriyeliler yerleşebilir' denilir" ifadesini kullandı.

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