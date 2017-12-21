Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Habertürk TV'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nca görüşülecek olan Kudüs tasarısı öncesi tehdidini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Umarım Trump'ın tehdidine boyun eğilmez. Trump yaptığı yanlışı görmeli. Tehditle sonuç alınacağını düşünüyorsa yanılıyor. Onur para ile satın alınamaz" dedi.

FAHREDDİN PAŞA TEPKİSİ: BÜYÜKELÇİ DERHAL ÇEKİLMELİ



Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Fahreddin Paşa hakkındaki bir tweeti paylaşmasına sert tepki gösteren CHP lideri, "Bir Dışişleri Bakanı'nın bu tür ağır ifade kullanması kabul edilemez. Çok daha sert tepki verilmeliydi. Büyükelçi derhal çekilmeli. İlişki Bakan özür dileyene kadar kesilmeli." diye konuştu.

Yunan bakanın adalarla ilgili açıklamaları konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben beklerdim ki bu bu eleştiriye hükümet cevap versin. Şu ana kadar tık yok. Bunlar ne yerli ne milli, şimdiye kadar kıyameti koparmaları lazımdı." ifadelerini kullandı.