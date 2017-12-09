CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevinden ulaştırılmasına ilişkin olarak, "Bu bir savunma değildir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye başkanımız daha önce basında yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle kendisi ve ailesi için savcılğa ihbarda bulunmuştur. Ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Şu anda yapılmak istenen haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız. Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkı için sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım. Koltuklarında oturup ahkam keseceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar. Biz onlara belge gösterdik. Oturup onlar da hesap verselerdi" diye konuştu.

"BİR TIRNAĞIMIZI BİLE SÖKEMEZSİNİZ"

Ataşehir Belediyesi önünde toplanan partililere de seslenen CHP lideri, "80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Sandığa gittin ve belediye başkanını seçtin. İş başına getirdiğin belediye başkanına sahip çıkacaksın. Diktaya rağmen, baskıya rağmen sahip çıkacaksın. Zulme boyun eğmeyeceksin" dedi.

Belediyede yaptıkları açıklamada kararın hukuka aykırı olduklarını söylediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz masa başında kurulan bir parti değiliz. Biz hakkı ve hukuku savunan bir partiyiz. Biz Türkiye'nin birleştirici gücüyüz. Kuvayı Milliye ruhunu dokularında taşıyan bir partiyiz. Bütün gücünüzle üstümüze gelseniz bir tırnağımızı bile sökemezsiniz" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan açıklamada "İmar Kanunu'na, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na, Devlet İhale Kanunu'na aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması" ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından yaptığı ilk açıklamada İlgezdi, şu ifadeleri kullanmıştı: "Belediye başkanlığında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan kendi belediyelerini gitsinler şikayet etsin. Ben bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve beraat kararı verilmiştir. Ne iddiaysa evrak karartıyormuşuz. Bu siyasi bir süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Biz buradayız. Benim Belediye Başkanı olarak verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık, yüzüm ak. Ben buradayım arkadaşlar"

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