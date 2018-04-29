Kılıçdaroğlu: 15 vekil arkadaşımız isterlerse geri dönecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yerel gazetecilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin Başbakan Yıldırım'ı eleştiren CHP lideri, gazetecilerin İYİ Parti'ye geçen vekillerle ilgili sorularını da yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın sözlerinin ardından gündeme gelen bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili bir yorum da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Sayın Binali Yıldırım, soru üzerine bedelli askerlikle ilgili 'olumsuz bakmıyoruz' gibi bir cümle kullandı. Başbakan bu, sıradan bir insan değil, kabinenin başında. Ama aynı mensubu olduğu partinin sözcüsü kalktı, 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Birisi kalkıp bunu söylediği anda Başbakan'ın koltuğunu bırakması gerekiyor. Diyecek ki, 'Benim sözüm benim partimin sözcüsüne bile geçmiyor. O beni yalanlıyor, kimse ona dokunamıyor ama ben havada kalıyorum.' İstifa etmesi gerekiyor ama etmiyor. Ne için? O oraya halkın iradesiyle gelmedi, sarayın iradesiyle geldi" dedi.

Daha sonra yerel gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili sorulara "İsterlerse arkadaşlarımız geri dönecek" yanıtını verdi.

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