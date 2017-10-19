CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına yönelik istifa talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "İstifaya zorlamayı demokratik de bulmuyorum ahlaki de bulmuyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasinin temel taşı olan muhtarların yetkilerinin artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Görüşmede, muhtarların sorunlarını kendisine aktardığını belirten Kılıçdaroğlu, gelecek günlerde parlamentoda bu sorunları kendisinin ve milletvekili arkadaşlarının dile getireceğini ifade etti.

Konuşmasının ardından, "eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Deniz Bey'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendiriliyoruz hastane tarafından. Sağ olsun Sayın Rektör, her gün bilgi aktarıyor. Kamuoyuna da bu bilgiler aktarılıyor. Düne göre iyiye doğru bir gidiş var. Daha önce de ifade etmiştim, bütün dualarımız Deniz Bey'le birlikte. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur, tekrar parlamentodaki görevine dönmüş olur." yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA YÖNELİK İSTİFA TALEBİ

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bulunduğu bazı belediye başkanlarına yönelik 'istifa etmezlerse bedeli ağır olur' dedi. İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçebileceğine işaret etti. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Öteden beri söylediğim şu, 'milli irade, halkın iradesi, seçimle gelen seçimle gitmeli' diyoruz, bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçimle gelmişse, onu makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Bu sadece AK Parti'li belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasa dışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyine yönelik yaptırımlar ve İdlib operasyonuna ilişkin, "Ortadoğu bataklığına Türkiye'nin girmemesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bölgede arzu ettiğimiz ağırlığı yok. Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak'la, İran'la ortak iş birliği gerçekleştirilebilinirse, bölgede kan dökülmeden sorun aşılabilir." dedi.

"TÜRKİYE YARDIM YAPMALI"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise, "Üzülerek şunu ifade edeyim, Ortadoğu bataklığına Türkiye'nin girmemesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bölgede arzu ettiğimiz ağırlığı yok. Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak'la, İran'la ortak iş birliği gerçekleştirilebilinirse, bölgede kan dökülmeden sorun aşılabilir diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Bir Arap-Kürt çatışmasının bölgeye büyük zararlar vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bölge halklarının, Kürt olsun, Arap olsun, Türkmenler, Ezidiler olsun açlığa mahkum edilmesini asla doğru bulmayız. Oralarda yaşayan insanlar, özellikle siviller çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye o bölgeye el atmalı, o insanlara yardım yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'ndan ayrılışı sırasında bir grup temizlik işçisi Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek istedi. İşçilerin bu isteğine olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sizin kadro sorununuz çözülünceye kadar mücadelemi sürdüreceğim." dedi.