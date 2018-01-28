Kılıçdaroğlu: Osmanlı'da millet mi vardı, Cumhuriyet'le beraber oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım" dedi. CHP lideri, "Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Osmanlı battığında bir metre milli demir yolu yoktu. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Övgüler düzüyorlar. Osmanlı'nın silahı yoktu. Osmanlı'nın ordularının başkaları yönetiyordu. Toplu iğne üretemiyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım. O zor koşullarda Türkiye'yi demir ağlarla ördü. 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi milli paramıza sahip olduk. O zor koşullarda 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. Kırıkkale'de Makina Kimya kuruldu. Bu gerçeğin hepimiz tarafından bilinmesi gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Bu güruh geçmişini bilmediği için geleceğini inşa edemiyor.
Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu. Kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz Cumhuriyet'in özgür ve eşit bireyleri olduk. Cumhuriyet kurulmasaydı belki böyle bir toplantı dahi yapamacaktık.
Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. Gençlerin tarihsel arka planı çok iyi bilmesi lazım. Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan adam bize milliyetçilik dersi veriyor. Hadi canım sende.
Bu ülkenin çok ciddi sorunları var. Geldiğimiz noktada çok ciddi sorunlar var. İster iç politika, ister dış politika, tarihinde ilk kez Türkiye bu kadar yalnızlaşıyor. İlk kez dünya ile kavgalı. Oysa Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlar savaş meydanlarından gelmişlerdi. Filistin'de, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Antep'te, Maraş'ta onlar vardı. Onlar, "savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir" dediler. O nedenle hepimiz yakın tarihimizi çok iyi bilmeliyiz.
Daha düne kadar Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Unuttuğumuzu mu sanıyorlar? Hep birlikte bu ülkenin geleceği için güzel şeyler söylemeliyiz. Hiç kimse unutmasın. Bu topraklarda en güçlü olanlar bizleriz. Çünkü bizler insan haklarını, demokrasiyi savunuyoruz.
Dikta yönetimlerine karşı, baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim hedefimiz ne? Çağdaş uygarlığı yakalamak. Bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürce konuşmasını sağlamak. Güçlü bir sosyal devleti ayağa kaldırmak.
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