Kılıçdaroğlu'ndan, CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

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Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

Bütün çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bunun sözünü bütün annelere veriyorum.

Naim Süleymanoğlu vefat etti. 1988 Seul Olimpiyatları'nda, 1992 Barcelona, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda Türkiye'ye altın madalya getirdi. Hepimizi gururlandırdı. Kendisine sonsuz şükranlarımızı her zaman ve her ortamda sunduk. Yüz yılın en büyük sporcusu olarak tarihe geçti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Taşeron işçiler çalıştayını gerçekleştirdik. Taşeron işçiler görünmeyen, hak aramaktan çekinen işçilerdir. Bütün hastanelerde, TBMM'de, bakanlıklarda bunları görebilirsiniz ama bunlar görünmez insanlardır. Kıdem tazminatı haklarını alamayan işçilerdir. İş güvenliği olmayan arkadaşlarımızdır. Yargıda haklarını arayamayan insanlardır. Bunlar işten atıldıklarında yargıya başvurup mahkeme masraflarını karşılayamayan insanlardır. Bunlara sonuna kadar sahip çıkan tek bir parti var o da CHP. Bütün taşeron işçisi kardeşlerime sesleniyorum. Sizin davanıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu kurultayı da bu gerekçe ile yaptık. TÜRK-İŞ'e, HAK-İŞ'e ve DİSK'e sevgilerimizi saygılarımı gönderiyoruz, taşeron işçilere sahip çıktıkları için.

TAŞERON İŞÇİLER ÇALIŞTAYI BİLDİRGESİ

Taşeron işçilik modern kölelik sistemi. Sistem çalışma yaşamını kurarsızlaştırmaktadır. Bütün yetkiler bir kişide. Burada da bütün yetkiler taşeronda. Yukarıdaki de aynı şeyi yapabilir. Yaşanan sistem, bugün yaşadığımız siyasal sistemin pek de dışında değil. En ağır işi yapıyolar ama asgari ücretin ötesine geçemiyorlar. Asgari ücret üzerinden para ödeniyor ama o paranın bir kısmı sonra taşeron tarafından tahsil ediliyor. Biz bu gerçeği de biliyoruz. İş kazalarında ölen işçilerin büyük bir kısmı taşeron işçiler. Kadroları çalışanlara verilen yakıt, ulaşım, aile ve çocuk yardımı gibi pek çok yardımdan taşeron işçileri yararlanamıyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler yıllardır kadro vaadi ile oyalanmakta ve adım atılmamakta.

Kadro verilirken kişinin kimliğine, inancına, yaşam tarzına, siyasi görüşüne bakarak kadro verilmeyecek. Acaba nasıl biz uyuturuz diye arayışın içindeler. Size sordular mı bu konuda ortak toplantı yaptınız mı? Hayır. Kapalı kapılar ardından bir şeyler yapıyorlar.

Bir taraftan size kadro vereceğiz diye çalışma yapıyorlar. Öbür taraftan da kamu kurumlarına genelge gönderiyorlar. Taşeron işçiye sözleşmeyi 3 yıl yapın diye. Kaldırmayacağız demek bu. Siz kanar mısınız? Hiçbir taşeron işçisi kanmaz. Sandık gelecek, bekledim kadro vermedin, şimdi ben hakkımı arıyorum diyeceksiniz.

"ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücret net 2 bin lira olmalı dedim. Hatırlar mısınız? Asgari ücret net 1500 lira olsun dediğim zaman kıyameti koparmışlardı. Ne yaptık? Bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 1500 lira dedik. Demek ki oluyor. Biliyorum, 2 bin lira asgari ücret olur mu? Evet olur. Asgari ücret vergiden muaf olur. Zaten otomatikman 2 bin lira yapıyor. Söylediğim sözün hangi gerekçe ile söylendiğini bilsinler. Asgari ücret tespit komisyonunda görüşülecek. Asgari ücret önümüzdeki dönemde en az net 2 bin lira olmalı. 2 bin lira yüksek. Buna karşı çıkanlara şu teklifi yapıyorum: Ayda 1400 lira verelim sadece bir ay ve geçin diyelim. Faiz lobilerine para buluyorsun. 15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar para verdiler. Çalıştılar mı? Ellerinde viski bardakları ile oturdular dünyanın parasını aldılar. İçeride de bir grup faiz lobisine para ödediler. 620 milyar lira. Onlara da para buluyorsun. Asgari ücretliden vergi alıyorsun.

Biz faiz lobisinden alacağız, ranttan alacağız, asgari ücretliye vereceğiz. 1300 lira yaptılar, sonra yüzde 7.9'luk zamla 1404 lira oldu. Peki, son bir yılda ne oldu? Sadece patatese yüzde 49 zam geldi. Tereyağ yüzde 37.3, nohuta yüzde 34, her şeye zamn geldi, hepsi de yüzde 10'un üzerinde, yüzde 20'nin üzerinde. Ankara'daki beyler asgari ücretlilerin sırtına binmiş keyiflerini sürüyorlar. Bu oyuna artık son vereceğiz.Taşeron işçisi ile, asgari ücretli ile, çocukları aylardır hapishanelerde olan annelerle birlikte mücadele edeceğiz.