Kılıçdaroğlu: Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'le ilgili olarak, CHP'nin bugün Danıştay'a disiplin başvurusunda bulunacağını doğrulayarak, "Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

ZAFER ÇAĞLAYAN HAKKINDAKİ İDDİANAME

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının başka ülkede yargılanmasına üzülüyoruz. Dosyalar geldi, bu dosyalar kapatıldı. Yüce Divan'a gidecekti, yargılandım, aklandım deme hakkı olacaktı. Bunların o hakkı ellerinden alındı. AK Parti'nin içinden çok sayıda milletvekili, Yüce Divan parlamentoda oylanırken ellerini vicdanına koyarak oy kullanmadılar. Bu Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha farklı boyutlara taşınmasına yol açabilir. Türkiye'den ödünler istenebilir. Hırsızın ödüllendirildiği bir süreci yaşadık.

"DANIŞTAY BAŞKANI BİZİ BEĞENMİYOR"

Danıştay Başkanı iktidar partisinin Danıştay'daki sözcüsü konumundadır. Artık o makamda oturamaz, ayrılması lazım. Benimle ilgili bir dava Danıştay'a gittiğinde ne olacak? Çünkü Danıştay Başkanı bizi beğenmiyor. Yargının içinde namusu ile görev yapanlar var. Biz kamuoyu önüne çıkıp politik mesaj veren, kararlar veren, kendi bağımsız iradesi olmayan kişilere karşıyız. Danıştay'ın bütün üyelerine saygı gösteriyoruz. Yargıtay'a da, AYM'ye de saygı gösteriyoruz. Tarafsızlığını kaybetmiştir, bırakması lazım.

"TERÖR SORUNUNU 4 YIL İÇİNDE ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

(Terör sorununun çözümü) Önce zemin. Nerede çözülecek bu? Meclis'te. Milli irade orada. Birlikte çözeceğiz. Kapalı kapılar ardında olmaz. 15 yılda çözemediler, hala koşturuyorlar. Ben net söylüyorum. 4 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım. Terör olayını bitireceğim.

Yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım.

Şu ortamı Türkiye'de yakaladık. Bir araya gelelim, farklı görüşlerde olabiliriz ama oturup konuşalım. Eğitim Çalıştayı'nda da çok güzel sonuçlar çıktı. Bütün bunların hepsinden yararlanacağız.

Okullar bir partiye militan yetiştirmek için eğitim vermez. Eğitimin gerekçesi çağdaş uygarlığı aşacak eğitim vermektir. Bilinçli yapılıyor. Vatandaşın aydınlanmasını istemiyorlar.

MERAL AKŞENER VE YENİ PARTİ

Meral hanım siyasette uzun yıllar hizmet vermiş birisi. Diğer siyasi partilerine ne kadar saygı gösteriyorsak ona da saygı göstereceğiz. FETÖ'cüyü sağda solda aramalarına gerek yok ki, kendileri FETÖ'cü zaten. Aynı menzile yürüyenler kimdi. Sırtı kalın olanlar, iktidara yakın olanlar dışarıda. Gariban olanların tamamı içeride.

"BASKIN SEÇİM" İDDİALARI

Olabilir. Biz hazırlıklıyız. Baskın seçim de olabilir, zamanında da olabilir. Şu anda emin olun referandumda 'Evet' oyu verenlerin büyük bir kısmı pişman.

Bizim ittifakımız şu. Kim demokrasiden yanaysa, kim tek adam rejimine karşıysa, kim parlamenter demokratik sistemden yanaysa, gelsin hep beraber mücadele edelim.

"ODTÜ'DEKİ AĞAÇLARI YOK ETMEK ÇOK ACI"

ODTÜ'deki ağaçları yok etmek çok acı. ODTÜ Ankara'nın nefes aldığı alanlardan biridir. Yol yaptılar diye karşı çıktık mı?

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