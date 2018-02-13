CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak sert eleştiriler yöneltti, "Kemal'in takımı zaten Afrin'de. O takımın adı Mustafa Kemal'in ordusu. O ordu senin ordun değil, bu milletin ordusudur. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı. Benim oğlum çürük raporu almadı." dedi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Sen misin yazı yazan. Sen misin kalem oynatan deyip kelepçe vurup onları mahkemenin önlerine çıkarırsanız, görüşü ne olursa olsun bütün yüreğimiz yine o gazetecilerin yanında. Bugün Enis Berberoğlu yargılanıyor. Bekliyoruz nasıl karar çıkacak diye. Elde hiçbir belge yok ama bir talimatla Enis Berberoğlu esir konumunda.

17 Aralık 2017'de bir grup toplantısı yapmıştık ve ben Man Adası belgelerini açıklamıştım. Recep Bey'e sormuştum. Bir sterliğine kurulan Man Adası'ndaki şirketle bağlantısı nedir diye sormuştum?

İSTİFA EDECEK MİSİN?

Diyor ki savcı, ilgili genel başkan yardımcısının belgeleri ile MASAK'ın verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa 1 dakika o koltukta oturmazsın. Avukatın, yandaşların sahte diyordu. Verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Benim adım Recep Bey mi? Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Seni her önüne gelen aldatır. Obama altadır, PKK aldatır, El Nusra seni altadır, YPG seni altadır ama bu kardeşinizi kimse aldatamaz. Şeref ve namus sahibiysen cevap verirsin. Niye kaçak güreşiyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Senin hangi dümenler çevirdiğini biliyorum. Ancak yalan atar, iftira atar, yalan atar. Her türlü tezgahı çevirir.

"NİYE ÇIKMIYORSUN KARŞIMA?"

Sen cevap verinceye kadar bu soruları sana sormaya devam edeceğim. Dünya kadar televizyonun da niye çıkmıyorsun karşıma? Her firavunun bir Musa'sı var. O firavunun Musa'sı da benim. Yalan üzerine siyaset yapmıyoruz. Sanıyor ki ben çok bağıracağım, Kılıçdaroğlu geri adım atacak. Sen kim oluyorsun da bize geri adım attıracaksın. Ben vatandaşın hakkını sonuna kadar savunuyorum.

Esnaf ziyareti yaptım, bu da hemen gitmiş koşa koşa enaf ziyareti yapmış. Beni takip et Recep Tayyip Erdoğan. İnsanlar geçimsizlikten kendilerini yakıyorlar. Bu Ankara'daki beylerin ar damarı var mı?

1 milyon 293 bin vatandaşımız bankalar tarafından kara listeye alınmış durumda. Ben bunları söyleyince çok alınıyorlar. Bu sefer ben değil Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Manşetten bir haber veriyor. Son 3 yılda en büyük 1000 sanayi kuruluşu bankalara 10 milyar 800 milyon lira bankara faiz ödedi diyor. Yakasını tefecilere kaptırmış. Tefecilere hizmet eden iktidar, bu iktidardır. Seni tefeciler de kandırıyor. Sevgili Recep Bey, yüksek faizle senden para çekiyorlar. Sen onlara hizmet eder konuma geldin.

Sen tefecilere hizmet edip 149 milyar dolar faiz ödersen bu ülkede kim yatırım yapacak.

Sadece İstanbul'da 1 milyonun üstündeki haneye su ve doğalgaz verilmiyor. Türkiye'yi 15 yılda hangi noktaya getirdiğini milletimin vicdanına bırakıyorum. Bunların derdini kim dile getiriyor. Bizler getiriyoruz.

KERKÜK'TEKİ TÜRKMENLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Kerkük'ün bizim için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliriz. Onlara her zaman her ortamda destek verdik. Biz onların yaptığı gibi laf ebeliği yapmıyoruz. Kerkük'te Türkmenler sistemli bir şekilde öldürülüyor. Recep Bey duysun, Dışişleri Bakanı da duysun. Ocak ayı içinde 2 değerli Türkmen lider öldürüldü. Hükümetten bir laf duydunuz mu? Recep Bey bir şey söyledi mi? Haberi bile yoktur. Biz CHP'yiz, biz milletin partisiyiz.

Bir devleti güçlü kılan ekonomisidir. Ekonominiz güçlüyse güçlüsünüz.

"VATANİ GÖREVDİR BUNUN ADI, PARTİ GÖREVİ DEĞİLDİR"

Ordumuzun Afrin'de yaptığı harekatı destekledik. Ordumuzun yaptığı mücadele Türk halkının mücadelesidir, Erdoğan'ın mücadelesi değildir. Vatani görevdir bunun adı, parti görevi değildir. Siz vatani görevi parti görevine dönüştürüyorsunuz. Son 13 yılda Türkiye'nin DNA'sı ile oynandı. Ordu, Ergenekon, Balyoz operasyonlarını kim yaptı? FETÖ'nün ordunun içinde yuvalanmasını sağlayanlar hangi şerefsizlerdi? Genelkurmay Başkanı'nı terörist diye hapse attılar. Devletin bütün sırlarına vakıf olan bir adamı terörist diye hangi şerefsizler hapse attılar. Kalkmış bana şereften namustan bahsediyor. Şeref ve namus yoksunu bir insan, şeref ve namustan söz edemez. Her türlü desteği verdiler. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 4 komutan istifa etmek zorunda kaldı.

Neymiş Recep Bey kahramanmış. Ne kahramanı? Kendi toprağında IŞİD'in desteği ile kaçan korkaktır. Sen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en korkak adamısın. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken IŞİD'le iş birliği mi yaptın, yoksa korktun mu? Gözlerinden öperek söylüyorum, sen IŞİD'den mi korktun, yoksa iş birliği mi yaptın?

"AFRİN DEVLETİN OPERASYONUDUR, SİYASETİN DEĞİL"

Afrin operasyonu devletin operasyonudur, siyasetin değil. Muhatapları ile gidip görüşen iki önemli devlet bürokratı vardır. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dır ve Hakan Fidan'dır. Bu ikisi Moskova'ya da gittiler, Amerika'ya da gittiler, Avrupa'ya da gittiler. Hava desteğini de bunların sayesinde aldılar. Dünyanın en korkak adamı kahraman olacak.

Devleti yönetenler az ve öz konuşurlar. Sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı konuşmazlar. Çünkü, devlet öyle yönetilmez.

15 yıl önce Türkiye'nin beka sorunu yoktur. Şimdi bekadan söz ediliyor. Türkiye liyakatla yönetilmiyor ve bu Türkiye'nin başını yakıyor. Ağzımdan çıkan belli duymuyorsan ne yapalım? Sen kulağınla dinlemiyorsan ben kime anlatacağım? Kızmasının nedeni, PYD liderini Yargıtay kararına rağmen Ankara'ya davet etti. Altına kırmızı halılar serdi ve terör örgütü lideri, oturdu konuştu. Mahmut Tanal da gitti suç duyurusunda bulundu.

Terör örgütü propagandası, terör örgütü liderine yardım ve yataklık yaptılar. Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Dava açamıyor, açsa rezil olacak. Suçu ve suçluyu övme. Bundan daha büyük övme mi olur?

Dut yemiş bülbüle dönüyor bu soruları duyunca. Seni dut yemiş bülbüle döndüreceğim. Senin ne işin var Suriye bataklığında. Süleyman Şah Türbesi'ni neden kaçırdın arkadaş. Orası bizim toprağımız ya.

En sonunda İçişleri Bakanlığı terör listesine aldı. Bunu da dilekçene ekleyeceksin. Artık İçişleri Bakanlığı da kabul etti. Ben bunları söyleyince Bremen Mızıkacıları gibi saldırıyorlar. Siz işbirliği mi yaptınız, nedir bu saldırı? PKK saldırıyor, IŞİD saldırıyor. FETÖ saldırıyor.

"BENİM OĞLUM ASKER"

Kemal'in takımı zaten Afrin'de. O takımın adı Mustafa Kemal'in ordusu. O ordu senin ordun değil, bu milletin ordusudur. Benim oğlum asker. Benim oğlum askerlikten kaçmadı. Benim oğlum çürük raporu almadı. Benim oğlum bedelli ödemedi. Fakirin fukaranın oğlu nasıl askere gittiyse öyle askere gitti. Senin çocukların ne oldu? Takımının çocukları ne oldu? Şehidin üzerinden edebiyat yaparsın, köşeyi dönünce aile boyu kaçarsın. Sen benim ayarım değilsin. Arkamdan laf söyleme. Söyleyeceksen karşımda söyle. Çocuklarını askerden kaçıran adam milliymiş.

Bizimle müttefiklik ilişkilerini sürdürecekseniz hiç kimsenin terör örgütleri ile olmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz.

BERBEROĞLU'NA 5 YIL 10 AY CEZA

Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis verilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme. Sen bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin.

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