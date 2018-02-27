Kılıçdaroğlu'ndan 'şeker fabrikaları' tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, şeker fabrikaları hakkında, "Şeker fabrikalarını her ortamda destekleyeceğiz. Satılmaması için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:
Buradan 35 işçinin de haklarının teslim edilmesini istiyorum. Onlar alın teri döktükçe evlerine helal ekmek götürecekler. Herkes iş başı yapsın. Herkesin aşı ve işi olsun.
Ömer Gergerlioğlu, bir dönem Mazlum-Der Başkanlığı yaptı, doktorluk yaptı. İnsan haklarını savunduğu için güçlü ve önemli bir aktördü. Şiddeti övme suçundan 2.5 yıl hapse mahkum oldu. Ömer Gergerlioğlu bu ceza ile karşı karşıya olduğunda şu açıklamayı yapıyor. "Umudumu yitirmeyeceğim, mücadeleme devam edeceğim." Asla zulmün karşısında boyun eğmeyeceğiz.
Öğretmenleri baş tacı yapmamız gerekirken onların pres makinalarında ölmesini kabul edemiyorum. Bakan diyor ki 109 bin öğretmen açığı var. Niye almıyorsunuz bunları? 2018'in ocak ayında iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 141.
İmam kardeşlerimin tamamına söz veriyorum. Siz görevinizi yaptığınız sürece biz size her türlü desteği vereceğiz.
Osmanlı diyor, Osmanlı'nın kendi parasını basacak parası yoktu.
ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Şeker fabrikaları açıldığında duygu ve heyecanı görmüştüm. Bizim de memleketimizde şeker yapılabiliyor deniliyordu. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını halkın vergileri ile kurulan fabrikaları sata sata bitiremediler. Biz niye karşı çıkıyoruz?
Tarihimize sahip çıkmak için. Türkiye, şeker ithal eden bir ülkeden bugün şeker ihraç eden bir ülkeye gelmiştir. Her fabrika cumhuriyetin kalesidir. Sahip çıkmak hepimizin görevidir.Bugün şeker sektörü yaklaşık 3 milyar dolarlık bir katma değer yaratıyor.
Nişasta bazlı şeker obeziteye yol açar. Batsın sizin milliliğiniz, yerliliğiniz. Bu yolu nasıl açtılar. Önce Cargill'in kurulmasına imkan sağladılar, bütün hukuksal zemini zorlayarak. Sonra şeker kurumu tümüyle kapatıldı.
Fabrikaların gerçek sahibi halk ama Man Adası'nda vergi ödememek için şirket kuranlar sahibi değil. Şeker fabrikalarını her ortamda destekleyeceğiz. Satılmaması için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Buradan şeker fabrikalarında çalışan işçilere de seslenmek isterim. Sizin hakkınızı hukukunuzu savunan biziz. Sizin güzel bir sloganınız var. Susma sustukça sıra sana gelecek. Şimdi sıra şeker fabrikalarına geldi. Biz sonuna kadar sizi destekleyeceğiz. O fabrikalar kolay kurulmadı. Biz şeker fabrikalarında çalışan işçilere kadro diye mücadele ederken onlar yok etmek istiyorlar. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir.
Gençliğe her zaman güveniyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi gençlere emanet etti. Size bir çift sözüm var. 2019'a hazırlık yapıyor muyuz? 2019'da o diktatörü saraydan indireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Şu çok önemli. Birlikte olursak, birlikte mücadele edersek, demokrasi için, birlikte yaşamak için, o zaman gerçek anlamda gücümüzü ortaya koymuş oluruz. Kim demokrasiyi, insan haklarını savunuyorsa, yargı bağımsızlığını savunuyorsa onlarla birikte demokrasi mücadelesi vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız.
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