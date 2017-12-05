Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83. yıl dönümü mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi adına attığı önemli adımlardan biri de, birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını vermesiydi. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş Türkiye yolunda kadınlarımızla yan yana mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2017