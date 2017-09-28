CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da üzün mitinginde halka hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum mazotu bir buçuk liradan vereceğim sözümün arkasında duruyorum. Bakın şu vaatte bulundum asgari ücret 1500 lira olacak dedim. Demek ki oluyormuş. Ne söz verdiysem arkasındayım. Ben başkası gibi değilim ve sözümü tutacağım. Önümüzde seçimler olacak yeni rakamı açıklayacağım. İki bayramda emeklilere ikramiye vereceğim. Sözümün arkasındayım."