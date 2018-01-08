CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Metin Göktepe'yle ilgili olarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Haber peşindeyken gözaltına alınarak öldürülmüş gencecik bir gazeteciydi... Katilleri yargılansa da ne annesinin gözündeki yaş bitti ne de içimizdeki utanç. Özgür, adil ve demokratik bir Türkiye Metin Göktepe'ye vicdan borcumuzdur!" ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 8, 2018

kemal kılıçdaroğlu

Metin Göktepe

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