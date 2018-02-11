CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgecan Aslan haince katledildiğinde hepimizin canından can koparıldı. Türkiye'de kadınlarımızın, yavrularımızın kılına dahi zarar gelmemesi ve bu utançların, bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'da hesabından, Özgecan Aslan'ın ölümünün üçüncü yılı nedeniyle paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Özgecan Aslan haince katledildiğinde hepimizin canından can koparıldı. Türkiye'de kadınlarımızın, yavrularımızın kılına dahi zarar gelmemesi ve bu utançların, bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz."

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2018

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