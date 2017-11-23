Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab davası ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ambarlı Limanı'nda taşımacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Burada emek var üretim var, vergi var, çalışma var, istihdam var. Burada faaliyet gösteren işçilerin, iş dünyasının tamamını yürekten kutluyorum. Burada gerçek anlamda vergi ödeyenler var. Paralarını vergi cennetlerine gönderenler yok.

SOÇİ'DEKİ SURİYE ZİRVESİ

Biz Suriye'deki sorunların çözülmesini öteden beri istiyoruz. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırır.

REZA ZARRAB DAVASI

Ne olursa olsun o dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak doğru değildir. Orada bir yargılama var. Rüşvet veren, yolsuzluk yapan bir adam yargılanıyor. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir bölgesinde milli mesele olarak görülemez.