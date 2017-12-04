Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab sorusu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yarın yeni ve önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Genel başkanımızın verdiği süre salı günü (yarın) dolacak. Reza Zarrab’ı ajanlık yapmakla suçluyorlar ya, belgeleri kimden ve ne karşılığı elde ettiği Cumhurbaşkanı ile Başbakan tarafından açıklanmazsa yeni bir bomba patlıyor. Genel başkanımız, Arena’da 25 bin kişinin önünde, Zarrab’ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığından temin ettiğini açıklayacak” dedi.