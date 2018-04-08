Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Romanlar Günü toplantısında konuşma yapıyor.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Siz bu ülkenin en köklü tarihine sahip olan kesimsiniz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken sizler oradaydınız. Ama geldiler, oraya lüks konutlar yaptılar, burada Romanlar oturmasın, sizler fakirsiniz dediler. Bunu kabul etmiyorum. Fakirlik benim kaderim değil ki, iş verdin de çalışmadım mı? Romanlar günlük yaşıyorlar diyorlar, aylık ver 10 bin dolar bakalım günlük yaşıyor mu?

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