Kılıçdaroğlu'ndan Sarıkamış şehitleri paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğu, Twitter hesabından Sarıkamış Harekâtı'nın 103. yılında Sarıkamış'ta şehit olan askerlerle ilgili olarak bir mesaj paylaştı

Kılıçdaroğlu mesajında "Sarıkamış'ta vatan uğruna, hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Yüreklerimizi yakan bu hikayenin kahramanlarını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.